Fedez come sta | «Svenuto dopo aver messo i bambini a letto | sono stato moribondo Belve? Andrei gratis XFactor | spero di farcela»

(Adnkronos) – dimissioni in vista oggi per Fedez . A quanto apprende l’Adnkronos Salute, sarebbero buoni i risultati degli ultimi esami ai quali è ...

Per chi ci andrà, godetevi il concerto che sarà pazzesco", aggiunge. "Spero di rimettermi presto in forma. In momentiquesti ci si rende conto di quali persone sono veramente vicine. Può ...sta"Bene rispetto a prima" del ricovero . Ma il rapper dice oggi in un'intervista al Corriere della Sera di aver perso molto sangue: "La metà del sangue che avevo in corpo. La cosa più ...

Fedez dimesso dall'ospedale: «Senza i donatori di sangue non sarei qui. Grazie a Chiara, mi è sempre vicina» ilmessaggero.it

Come sta Fedez Risponde Chiara Ferragni fuori dall'ospedale TGLA7

Fedez è stato dimesso venerdì pomeriggio dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo otto giorni di ricovero. Finalmente è a csa con i figli Leone e Vittoria, e ...La notizia migliore, per Fedez e tutta la sua famiglia, è arrivata quando i medici gli hanno detto che sarebbe stato dimesso. È successo ieri, quando ha lasciato ...