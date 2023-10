“Facebook e Instagram a pagamento” | l’annuncio fa tremare

Leggi su rompipallone

(Di sabato 7 ottobre 2023) Presto, due social tanto amati e usati comepotrebbero diventare a: l’indiscrezione fa in pochissimo tempo il giro del web. Ma qual è la verità? Il mondo di oggi è ormai caratterizzato dall’uso (spesso anche smodato e incontrollato) dei social. Tante le piattaforme a disposizione degli utenti, in cui questi ultimi possono essere aggiornati in tempo reale su quello che succede nel mondo, oltre che a pubblicare spaccati della propria vita quotidiana e non solo. Tra i social network più amati, senza dubbio, ci sono: se il primo è difatti un evergreen, il secondo negli ultimi anni ha raggiunto una notorietà fuori da ogni immaginario, facendo registrare una crescita costante anno dopo anno. E se, d’improvviso, due piattaforme così amate dagli utenti ...