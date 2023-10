F1 | Perez fuori nella sprint in Qatar | Verstappen campione

(Di sabato 7 ottobre 2023) Max(Red Bull) si è laureatodel mondo di F1 per la terza volta consecutiva ingrazie all'uscita di pista del compagno di squadra Sergio, secondoclassifica del ...

Max Verstappen (Red Bull) si è laureato campione del mondo di F1 per la terza volta consecutiva in Qatar grazie all’uscita di pista del compagno di ...

L'olandese festeggia anche prima della della fine della gara (poi finirà secondo) perchè il suo primo inseguitore nel Mondiale, il messicano, suo compagno di scuderia,vaal 12° dei 19 ...Le prime per ipista di Lawson e Sargeant, la terza per il ko didopo un contatto con Ocon. 7 ottobre 2023

Roma, 7 ott. (askanews) - Bastano undici giri a Max Verstappen per laurearsi campione del mondo di Formula1 per la terza volta consecutiva.L’incidente che ha coinvolto il compagno di squadra Sergio Perez ha reso il vantaggio dell’olandese incolmabile già a qualche giro dalla fine. In una sprint race movimentata da diversi incidenti e ...