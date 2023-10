F1 | Oscar Piastri ironizza sui track limits | “Vogliamo dare cinque minuti alla FIA?”

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) Una McLaren straordinaria quella messa in mostra in questo inizio di sabato del Gran Premio del Qatar 2023.si è preso la pole nella sprint shootout davanti al compagno di scuderia Lando Norris: ieri la McLaren era stata penalizzata per i limiti della pista, in questa qualifica per la Sprint Race partiranno davanti a tutti, persino a Max Verstappen. Queste le parole dell’australiano a caldo dopo il suo giro: “Mi sento davvero felicissimo. Magariper sapere se sono o meno in pole? (ride, ndr) Se tutto viene confermato sono davvero molto felice per quello che abbiamo fatto, è stato un bel giro, ho visto Lando nel maxischermo che ha fatto un errore all’ultima curva, non so come stava guidando, ma sono ...