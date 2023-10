F1 | Max Verstappen per chiudere i conti a Lusail | Ferrari cerca il risveglio

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) Avanza inesorabile il weekend del Gran Premio del Qatar: si tratta di uno dei sei fine settimana con al proprio interno la Sprint Race. Il venerdì ha quindi dato i primi verdetti, avendo definito la griglia di partenza della gara di domenica: una pista che ha causato diverse difficoltà per il forte vento che ha spinto in pista la sabbia e ha rallentato notevolmente i tempi rispetto a quelli che erano previsti. In testa partirà in ogni caso Maxche potrebbe laurearsi già oggi campione del mondo in caso di successo nella Sprint Race. Il margine in qualifica rispetto agli avversari è apparso enorme, la sprint shootout potrebbe cambiare le carte in tavola, poiché in ogni sessione sarà necessario montare gomme diverse: dura per il Q1, media per il Q2, morbida per il Q3. Difficile comunque pensare che qualcuno possa insidiare l’olandese. Nel 2021 su questa pista ...