F1 | Lewis Hamilton | “Sapevo che le gomme medie avrebbero fatto la differenza Verstappen? Titolo meritato”

(Di sabato 7 ottobre 2023)è soddisal termine del la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Lusail la vittoria è andata al rookie australiano Oscar Piastri che ha dominato la scena precedendo Maxper 1.8 secondi, con l’olandese che si è laureato per la terza volta campione del mondo. Il podio è stato completato proprio da Lando Norris a 8.4 (dopo una gara in rimonta per colpa di una pessima partenza) che ha preceduto George Russell a 11.0 ea 17.3, quindi sesto Carlos Sainz a 18.8 e Charles Leclerc a 19.8. Al termine della gara sulla distanza di 100 chilometri, il sette volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “All’inizio ero piuttosto lento ...