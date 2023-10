F1 | in Qatar super McLaren | a Piastri la pole della sprint

(Di sabato 7 ottobre 2023) Duepartiranno in prima fila, con Oscardavanti a Lando Norris, nella garadel GP deldi Formula 1, in programma alle 19:30 italiane. In seconda fila il leader del ...

Due McLaren partiranno in prima fila, con Oscar Piastri davanti a Lando Norris, nella gara sprint del GP deldi Formula 1, in programma alle 19:30 italiane. In seconda fila il leader del mondiale Max Verstappen (Red Bull), affiancato dalla Mercedes di George Russell. Terza per le Ferrari di Carlos ...... Sergio Perez non è riuscito a riscattarsi nelle qualifiche del GP. Il messicano è stato tra ... Èdifficile, ne ho avuto esperienza io stesso. Se ha fiducia in se stesso, come dovrebbe ...

Gran Premio del Qatar F1 2023, Shootout Qualifying: clamorosa pole position di Oscar Piastri. E prima fila tutta McLaren.Nel prossimo weekend c’è in programma il Gran Premio del Qatar: il favorito per la vittoria è ovviamente super Max. La Ferrari, nelle ultime settimane, ci sta sicuramente provando: Vasseur ha deciso ...