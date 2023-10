F1 GP Qatar | Verstappen | “Essere tre volte campione è incredibile | fiero del team”

(Di sabato 7 ottobre 2023) Le parole di Max, incoronato tredel mondo al termine della Sprint del Gran Premio del: “Una sensazione fantastica in un’annata. Sonodel lavoro svolto daltredel mondo è. Anche oggi è stata una gara molto entusiasmante, peccato per le tre safety car. Piastri? Ha fatto una grande gara, non semplice partendo con le gomme medie. Ho provato a recuperare per conquistare la vittoria ma non ci sono riuscito. Speriamo di continuare di slancio anche in futuro, ma per adesso penso solo a godermi questo momento”. SportFace.

Max Verstappen (Red Bull) si è laureato campione del mondo di F1 per la terza volta consecutiva in Qatar grazie all’uscita di pista del compagno di ...

Max Verstappen (Red Bull) si è laureato campione del mondo di F1 per la terza volta consecutiva in Qatar grazie all'uscita di pista del compagno di ...

20.29 F.1. terzo titolo per MaxMaxvince il suo terzo Mondiale con cinque gare di anticipo con i 7 punti conquistati nella gara sprint in. L'olandese festeggia anche prima della della fine della gara (poi finirà ...LOSAIL () - Oscar Piastri scatta dalla pole e vince la sprint race del Gran Premio del, mettendosi dietro Maxche però riesce a conquistare i punti necessari per diventare campione del Mondo per la terza volta in carriera. Lo fa con largo anticipo, complice anche l'...

F1: Verstappen in pole position in Qatar, 5/o tempo Leclerc Agenzia ANSA

Red Bull, euforia Verstappen in Qatar: “Incredibile essere campione per la terza volta” Corriere dello Sport

LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Oscar Piastri scatta dalla pole e vince la sprint race del Gran Premio del Qatar, mettendosi dietro Max Verstappen che però riesce a conquistare i punti necessari per dive ...Roma, 7 ott. (askanews) – Bastano undici giri a Max Verstappen per laurearsi campione del mondo di Formula1 per la terza volta consecutiva. Al termine di una gara Sprint per il Gp del Qatar ricca di c ...