F1 Gp Qatar 2023 | Horner | “Vogliamo mantenere questa magia Verstappen tra i migliori di sempre”

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) Dopo la vittoria, la terza consecutiva, del titolo di Campione del Mondo di Maxha parlato il Team Principal della Red Bull. Quest’ultimo ha parlato esprimendo tutta la sua felicità per il traguardo di. Le parole di: “È stata una gara intensa, una gara difficile. Credo che le tre safety car abbiano un po’ rovinato la nostra strategia, ma mi congratulo con Oscar per la sua prima vittoria in una gara sprint”, ha dettoa Viaplay dopo la gara sprint. Poi ha aggiunto: “E per Max, tre volte campione del mondo, gli ho fatto alcuni dei nomi a cui si è aggiunto. Brabham, Senna, Stewart, Lauda, Piquet… è tra i, tra idei” SportFace.