F1 | Frederic Vasseur | “Sbagliata la scelta delle gomme | abbiamo dovuto limitare i danni nella Sprint Race”

(Di sabato 7 ottobre 2023) Calato il sipario su un sabato piuttosto amaro a Lusail (Qatar) per la Ferrari. Nel fine-settimana qatariano del Mondiale 2023 di F1, la scuderia di Maranello hafare i conti con le criticità della SF-23 sul tracciato. Piloti costretti a guidare sulle uova con lesoft ed è un po’ così che si spiega il sesto posto dello spagnolo Carlos Sainz e il 12° del monegasco Charles Leclerc. Quest’ultimo è stato penalizzato di 5? nel computo complessivo del proprio tempo di gara per non aver rispettato i limiti della pista imposti della Direzione Gara. Un episodio che è stato l’emblema di una prestazione incolore da parte del team, che tanta fatica sta facendo. Una giornata molto particolare, considerati il successodell’australiano Oscar Piastri (McLaren) e il titolo mondiale ...

Ma è un problema causato non dalla Red Bull bensì dai rivali, come Toto Wolff ehanno più volte ammesso. Mercedes, Ferrari e perché no la bellissima McLaren delle ultime gare avranno ...Ora però anche il boss del muretto Ferrari,, ha ribadito la sua contrarietà all'ipotesi. A margine del weekend del Qatarha fatto un discorso molto pratico, ricordando ai ...

