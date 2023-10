F1 | Ferrari quarta forza in campo nella Sprint di Lusail | obiettivo podio complicato in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) Dopo un venerdì opaco, non arrivano buone notizie neanche quest’oggi alInternational Circuit per la. Il sesto posto di Carlos Sainz ed il dodicesimo di Charles Leclerc (post-penalità di 5? causa track limits)del Gran Premio del Qatar 2023 rappresenta un bottino troppo magro per la Scuderia di Maranello, che lascia sul piatto dei punti preziosi rispetto alla Mercedes in ottica seconda posizione nel Mondiale costruttori. Il muretto box emiliano, considerando la terza fila ottenuta dai pilotiShootout, ha provato un azzardo scegliendo con entrambi la gomma soft per far saltare il banco soprattutto in partenza e cercare di resistere il più a lungo possibile nelle posizioni di vertice. In effetti Sainz e Leclerc hanno trovato un ottimo primo giro, ...