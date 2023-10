Europee | Mattarella | 400 milioni al voto | servono efficacia e decisioni veloci

Mattarella - subito le riforme europee - non c'è prova di appello C'è bisogno in Europa di "un salto di qualità sul fronte dell'integrazione". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando al vertice di ...

Mattarella a Oporto - vertice Arraiolos su Ucraina ed Europee ROMA – Oggi e domani il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà al vertice dei paesi del Gruppo Arraiolos che si svolgerà a ...

Mattarella a Oporto - domani vertice Arraiolos su Ucraina ed Europee domani e venerdì il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà al vertice dei paesi del Gruppo Arraiolos che si svolgerà a Oporto, ...

Meloni vuole prendersi il Paese - ipotesi europee e politiche nel 2024 - ma c’è l’ostacolo Mattarella - ESCLUSIVA È iniziato il conto alla rovescia per le prossime elezioni politiche, non soltanto per le elezioni europee. O almeno questo è quello di cui si ...

