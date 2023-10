European Baseball Champions League al via nel 2024 | sostituirà la Coppa dei Campioni

(Di sabato 7 ottobre 2023) Finisce l’era delladeinel. L’ultima edizione, dunque, sarà quella del 2023, che ha visto emergere quale squadra vincitrice, per la prima e a questo punto unica volta, l’HCAW di Bussum, capace di negare la terza corona europea consecutiva a Parma. Come reso noto pochi giorni fa, dal, infatti, andrà in scena la, i cui dettagli verranno rivelati nelle prossime settimane dalla WBSC Europe e dalle federazioni coinvolte. Queste, per il momento, sono otto: Italia, Olanda, Repubblica Ceca e Germania.: Italia, ora è un anno zero. E non è solo questione di vento che cambia in Europa Si sa però qualcosa sul format, cioè una serie di incontri in casa e in trasferta in ...

Lo staff azzurro guidato da Fabio Azzaro ha diramato le convocazioni per il 1° BlindChampionship 2023 , organizzato dalla WBSC Europe in collaborazione con FIBS e AIBXC e patrocinato da CIP Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna, che si svolgerà ...BOLOGNA - Lo staff azzurro guidato da Fabio Azzaro ha diramato le convocazioni per il BlindChampionship 2023, organizzato dalla WBSC Europe in collaborazione con FIBS e AIBXC e patrocinato da CIP Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna, che si svolgerà a ...

