Europa League | D’Alessio | il ‘bambino’ che urlava da fuori Trigoria e Mourinho | ha esordito con la Roma

(Di sabato 7 ottobre 2023) 2023-10-06 17:04:53 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Joséè stato protagonista di uno degli aneddoti più divertenti della scorsa estate. ‘Lo Speciale’ – lo chiamano così non a caso – ha avuto un grande dettaglio nell’aprire le porte diciudad deportiva de laa tre bambini piccoli che Volevano fare un ‘selfie’ o l’autografo dei loro idoli. C’è un motivo se è ‘The Special One’: il grande dettaglio dicon tre ‘bambini’ rom Un dettaglio che, lungi dall’essere dimenticato, è stato poi riproposto Mou ha regalato il debutto a Francesco, 21-2-2004)nella vittoria per 4-0 sul Servette in. Il centrocampista – può giocare anche da esterno destro e sinistro – ha giocato gli ultimi 14 ...

Prima rete in Serie A per il difensore che nella passata stagione aveva segnato per la prima volta in bianconero in. Al 17' raddoppio dei padroni di casa con Milik che pochi istanti ...Pellegrini salterà la trasferta di Cagliari , il Monza all'Olimpico alla ripresa del campionato, lo Slavia Praga ine quindi l' Inter a San Siro a fine mese. Mourinho spera di riaverlo ...

Lo Sheriff esonera Roberto Bordin: fatale il tracollo in Europa League ItaSportPress

Europa League, Sheriff: esonerato Bordin. Fatale il tracollo con lo Slavia Praga Pagine Romaniste

Ultimo match pre-sosta tra due formazioni chiamate a dividersi tra impegni di campionato e coppe europee. Padroni di casa chiamati alla rimonta in Serie A dopo un inizio difficoltoso, nerazzurri in se ...Sta rischiando di creare un vero e proprio caso diplomatico quello che è accaduto giovedì ad Alkmaar in occasione della sfida tra Az e Legia Varsavia valido per la fase a gironi di Conference League, ...