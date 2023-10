Esra Dermancioglu | chi è l’ex marito | “Non voleva diventassi un’attrice”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 ottobre 2023): dal matrimonio conè arrivata Refia, unica figlia dell’attrice che ha seguito le orme della celebre madre star della soap turca Terra Amara.Il volto di Behice Hekimo?lu sarà insieme alla collega Melike Ipek Yalova tra gli ospiti di Verissimo in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconteranno tra vita privata e la carriera che le vede protagonista della soap turca trasmessa da Mediaset che ha spopolato anche in Italia. Nata nel 1968,è la nipote del celebre liutaio Zeynel Abidin Cümbü?: studia a Istanbul presso la Pierre Loti High School per poi trasferirsi in Svizzera dove frequenta il Franklin College. Ha preso lezioni di recitazione presso lo ...