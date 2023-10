Ancora senza esito le ricerche , scattate ieri sera, per un Escursionista svizzero di 30 anni, disperso in Garfagnana (Lucca): 118, Soccorso alpino e ...

Un turista svizzero partito ieri mattina dall'Agriturismo Sommer per un'escursione e che non ha fatto rientro. Il giovane aveva detto di voler ...

Non si avevano più sue notizie da ieri, 18 settembre 2023, quando da Verni, nel comune di Gallicano ( Lucca ), il 30enne svizzero era partito per un ...

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria del Taro nella prima mattina di ieri, si sono visti arrivare in Caserma un uomo infreddolito che riferiva di essersi perso nei boschi liguri il pomeriggio ...Borzonasca (Genova) - E' stato ritrovato sano e salvo l'domenica sul monte Aiona. L'uomo, 52 anni, aveva raggiunto il rifugio di Pratomollo e poi si era avventurato nei boschi, in cerca di funghi, senza portare il telefono cellulare. ...

Escursionista disperso in Presolana, proseguono le ricerche - Foto L'Eco di Bergamo

Bergamo, escursionista di 40 anni disperso sulla Presolana IL GIORNO

I SOCCORSI. Mobilitate decine di tecnici del Soccorso alpino, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. Claudio Ongaro, quarantenne di Clusone, giovedì era diretto al Passo ma non è rientrato a ...Home pagemondostava in piedi: 7 ottobre 2023, 5:25da: Martina LebelDivideIncidente mortale in montagna in Alto Adige: escursionista tedesco cade da ...