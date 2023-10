Eredità e successione | al via il processo di velocizzazione

Leggi su blowingpost

(Di sabato 7 ottobre 2023): via al Decreto Semplificazioni attraverso il quale è possibile snellire e sburocratizzare le procedure. Ecco quali sono le novità. Via aldi semplificazione: il nuovo Governo Meloni ha previsto una serie di provvedimenti e di misure volte a snellire ed a semplificare alcune procedure. Sburocratizzazione e snellimento sono le parole d’ordine dell’Esecutivo, che punta ad introdurre nuove semplificazioni degli obblighi per. Il CdM ha dato il via ufficiale per razionalizzare le regole e le procedure relative alla materia successoria ed ereditaria. Il Governo Meloni è intenzionato a snellire e sburocratizzare le procedure previste in materia die successioni. Il provvedimento adottato ha previsto la semplificazione della ...