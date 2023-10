Ennesima lite tra le sorelle Kardashian | Kourtney confessa | “Odio Kim”

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 7 ottobre 2023) Giaele De Donà ha dimenticato Oriana Marzoli? La frase in radio che lascia perplessi – VIDEOAnnalisa e il pensiero dolce e rispettoso verso Maria De FilippiFedez finalmente oggi è tornato a casa, ecco cosa lo ha salvato – VIDEO Se è vero che dopo la tempesta ritorna sempre il sereno, non si può dire lo stesso per ciò che è accaduto allepiù chiacchierate d’America: Kim e. Le due reality stars sono tornate a far parlare di sé riaccendendo una diatriba che si pensava fosse cessata. Come è emerso dai nuovi episodi della docu-seri The, tra le due al momento non scorrerebbe buon sangue. I motivi del loro rapporto così teso sono da ricondurre a diversi fattori. LEGGI ANCHE > Kim, mini reggiseno scintillante e pigiama: la rivoluzione ...