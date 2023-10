Empoli - Udinese 0 - 0 | quanti rimpianti per Andreazzoli

(Di sabato 7 ottobre 2023)ha cambiato marcia all'ma la vittoria non arriva.più fisica ma non basta, serve segnare e la classifica si fa preoccupante

(Adnkronos) - Non sono comunque mancate le emozioni in campo, con ritmi alti e occasioni da una parte e dall'altra. Samardzic è subito pericoloso al ...

Friulani a 5 punti, toscani a 4 Finisce in parità sul punteggio di 0-0 Empoli-Udinese , anticipo dell’ottava giornata di Serie A, disputato allo ...

Friulani a 5 punti, toscani a 4 Finisce in parità sul punteggio di 0-0 Empoli-Udinese , anticipo dell’ottava giornata di Serie A, disputato allo ...

(Adnkronos) – Finisce in parità sul punteggio di 0-0 Empoli-Udinese , anticipo dell’ottava giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Castellani’ ...

Andreazzoli ha cambiato marcia all'ma la vittoria non arriva.più fisica ma non basta, serve segnare e la classifica si fa preoccupantePrima del fischio finale ancoravicino al gol con Cambiaghi ma anche in questo caso il pallone finisce fuori di poco.

Empoli-Udinese, c’è del viola sugli spalti: presenti Italiano e un calciatore Viola News

Partita non esaltante quella della Computer Gross Arena, Empoli e Udinese incassano ambedue un punto ma dopo 90 minuti di timori e limiti di squadra piuttosto evidenti. L’Empoli qualcosa in più ha cer ...Empoli e Udinese non si fanno male e al termine di 90 minuti estremamente combattuti al Castellani il risultato del primo match dell'8^ di Serie.