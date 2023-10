Emergenza migranti | nuova mossa Germania | clima teso

Leggi su notizie

(Di sabato 7 ottobre 2023)ed importanteche porta la firma da parte della: ilsi fa sempre più. Gli ultimi aggiornamenti Arrivano novità molto importanti direttamente dalla, in merito ad uno dei temi considerati più caldi come quello dei. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano “Bild” pare che il Paese tedesco stia pensando seriamente di bloccare i finanziamenti per il prossimo anno alle Ong. Ovvero proprio coloro che aiutano e soccorrono inel Mar Mediterraneo. Unache ha inevitabilmente spiazzato tutti. Si tratta di una vera e propria svolta da parte di Berlino e della sua linea.(Ansa Foto) Notizie.comTanto è ...