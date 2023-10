Elezioni Villaricca | Nicola Campanile apre la campagna elettorale

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 7 ottobre 2023) Questa mattina ore 10 apertura delladiper lecomunali. Appuntamento in Corso Italia presso la Villa Comunale Questa mattina alle ore 10 presso la Villa comunale di Corso Italia aaprirà laper lecomunali. Interventi e Ospiti per l’apertura dellaI delegati per una testimonianza per le liste in campo: Emanuele Amoruso per M5S Veronica Cicala per PD Mario Molino per Napoli Nord Stefania Menna perRinasce Tommaso Di Nardo per PER Politici e Istituzioni Mariolina Castellone Vice presidente ...