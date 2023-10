Elezioni Baviera e Assia | al voto quasi un tedesco su quattro | il governo trema | l’ascesa dell’AfD alla prova delle urne

(Di sabato 7 ottobre 2023) Sono giorni difficili per il cancelliereOlaf Scholz. In Europa è stato impegnato in una complessa trattativa sui migranti, mentre addosso gli piovevano critiche un po’ da tutte le parti: dalle accuse di una linea troppo indulgente sull’immigrazione al disappunto per aver scelto la via del compromesso con l’Italia di Giorgia Meloni. Nella sua Germania il tema migranti è riaffiorato prepotentemente nel dibattito pubblico, accompagnato da una recessione economica e da una crescente inflazione che hanno fatto crollare il mito della solidità tedesca. Scholz resiste e attende tempi migliori: per questo leregionali che si terranno domenica ine inarrivano proprio nel momento peggiore. Il suoattualmente è alle prese con un crollo di popolarità che inevitabilmente si ...

Lesi svolgono in un momento in cui la coalizione di governo è ancora alle prese con le conseguenze della crisi energetica - tema particolarmente caldo in, insieme alla politica ...La destra ha fatto partire la sua campagna elettorale per leeuropee e stiamo già vedendo ... in Germania domenica si vota in Assia e, l'estrema destra di AfD ha costruito la sua ...

Si voterà anche nel Land dell'Assia. I sondaggi nei due Stati, tra i più ricchi e popolosi del Paese, danno per favoriti i partiti conservatori già al governo