Elezioni Abruzzo 2024 | Il 10 Marzo 2024 il Voto degli Abruzzesi

(Di sabato 7 ottobre 2023) L'Aquila - Il presidente della Regione, Marco Marsilio, e il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, hanno annunciato la data delle prossimeregionali. Glisaranno chiamati a votare domenica 10. Attualmente, sono in corso colloqui con il Governo per valutare la possibilità di estendere la deroga, già concessa nel 2023, che consentirebbe di votare anche nella giornata di lunedì. Nella prossima settimana, i presidenti Marsilio e Sospiri si recheranno dalla presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, Fabrizia Ida Francabandera, per formalizzare la procedura, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto. leggi tutto

Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si preparano a formare un’alleanza in vista delle elezioni regionali in Abruzzo , previste...

Pescara - In vista delle prossime Elezioni regionali in Abruzzo , il partito politico Azione ha ufficialmente annunciato il suo sostegno al candidato ...

In vista delle prossimeregionali in, il partito politico Azione ha ufficialmente annunciato il suo sostegno al candidato del centrosinistra, Luciano D'Amico. Questa decisione è stata ratificata durante l'...Ho deciso di accettare la proposta di candidatura alla carica di consigliere per leregionali del 2024 in. Non snaturerò la mia natura di civico perché non riesco attualmente a ...

Elezioni regionali in Abruzzo il 10 marzo 2024 Agenzia ANSA

Elezioni Regionali Abruzzo 2024, decisa la data: si andrà alle urne il 10 marzo Fanpage.it

Cronaca Pescara - 07/10/2023 11:58 - Viale Marconi, arteria di grande importanza a Porta Nuova, sembra essere diventato un vero e proprio ostacolo per l'amministrazione ...Politica Pescara - 07/10/2023 11:56 - In vista delle prossime elezioni regionali in Abruzzo, il partito politico Azione ha ufficialmente annunciato il suo sostegno al candidato ...