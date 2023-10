Elena Cattaneo | Nella scienza non ci sono supereroi Va difesa sempre da ciarlatani e pensieri magici

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 7 ottobre 2023) La senatrice a vita riflette sulla crescente sfiducia nei confronti dellae indica come modello di scienziato Katalin Karikó: "Le sue ricerchestate considerate a lungo inutili, trent’anni di tentativi, porte chiuse, errori a cui non si è mai arresa. Fino al Nobel per il vaccino che ha salvato l'umanità"