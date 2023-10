Edo Soldo | l’ex “velino” di Striscia la Notizia rivela | “Ho rischiato di rimanere paralizzato dopo un tuffo in mare | pensavo di morire”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) “Una disattenzione che sarebbe potuta costarmi la vita. Per fortuna tutto si sta risolvendo al meglio, ma ho passato giorni critici ed ora quello che è avvenuto è solo un brutto ricordo. Mi sto ristabilendo con risultati molto incoraggianti”. Queste sono le parole al Corriere della Sera di Edoardo “Edo”, noto cittadellese, personaggio dello spettacolo ed ex “” del programma “la“, che ha recentemente vissuto un’esperienza che ha messo a rischio la sua vita. Il 14 agosto scorso, mentre si trovava in Sardegna per le sue vacanze estive, Edo ha vissuto un incidente che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Mentre si trovava su un tender per un’uscita incon degli amici al largo della Corsica, ha deciso di tuffarsi in acqua senza valutare bene la profondità. Il ...