Ecuador | 6 detenuti uccisi durante disordini in carcere

(Di sabato 7 ottobre 2023) Sei detenuti sono stati uccisi durante dei disordini all'interno di una prigione di Guayaquil, in Ecuador. E' soltanto l'ultima di una serie di rivolte che hanno colpito il sistema carcerario del ...

Quito, 25 lug. (Adnkronos) - Il presidente dell' Ecuador Guillermo Lasso ha dichiarato lo stato di emergenza di 60 giorni in tutte le carceri del ...

I detenuti del penitenziario di Cuenca, nel sud dell' Ecuador , che da mercoledì protestano contro il trasferimento dei detenuti in altre carceri, ...

Sei detenuti sono stati uccisi durante dei disordini all'interno di una prigione di Guayaquil, in Ecuador. E' soltanto l'ultima di una serie di rivolte che hanno colpito il sistema carcerario del Paese. Il conflitto tra potenti bande legate ai cartelli colombiani e messicani ha portato alla morte di oltre 430 detenuti dal 2021. Alla fine di agosto, dozzine di guardie sono state prese in ...

ll Presidente Lasso, che giovedì si è recato a New York per questioni personali, ha annunciato su X che "convocherà immediatamente il Gabinetto di Sicurezza". Ed ha aggiunto: "Nelle prossime ore torne ...GUAYAQUIL, 06 OTT - Sei detenuti sono stati uccisi durante dei disordini all'interno di una prigione di Guayaquil, in Ecuador. E' soltanto l'ultima di una serie di rivolte che hanno colpito il sistema ...