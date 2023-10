Ecoitinerario Agro-Domitio | alla riscoperta dell’oasi delle Soglitelle e del litorale

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 7 ottobre 2023) Villa Literno. Un paradiso per gli uccelli e per gli amanti della natura, tra stagni, canneti e cespugli di salicornia. Fattorie Montane, conrinasce, nell’ambito del progetto CulturaSociale, domenica 15 ottobre, ha organizzato una passeggiata guidata all’oasi, nel territorio di Villa Literno, area annessaRiserva naturale regionale “Foce del Volturno e Costa di Licola”. I partecipanti si riuniranno, alle 8:30, al lido balneare “Don Pablo”, in località Ischitella, a Castel Volturno; un servizio navetta li condurrà poi all’ingresso. L’approcciopasseggiata è di tipo hiking, un’attività sportiva dolce praticabile da chiunque. La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotarsi ...