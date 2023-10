Eccellenze pescaresi | tra premiati anche Sciarra dell’Adnkronos

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 7 ottobre 2023) (Adnkronos) –: tra idell'edizione 2023una giornalista parlamentare dell'Adnkronos, Ileana, già insignita lo scorso anno del premio Biagio Agnes come miglior cronista. Martedì 10 ottobre, nella sala consiliare del Comune di Pescara, si terrà la cerimonia di consegna dei Ciattè e Delfino d'oro, onorificenze istituite nel 2003 per celebrare iillustri, coloro che hanno scelto la città abruzzese come centro della loro vita e quanti nel mondo le hanno dato lustro con la loro attività professionale. Il premio, come tradizione, viene consegnato nel giorno del Santo patrono, Cetteo (Ciatté nell'accezione popolare). Ail riconoscimento della sua città natale va per aver "declinato tutte le forme del giornalismo ...