È sempre Pogacar | terza vittoria di fila al Lombardia

(Di sabato 7 ottobre 2023) Lo sloveno piazza la zampata vincente sull'ultima salita BERGAMO - Tadejvince l'edizione numero 117 del Giro di. Terzo successo consecutivo nella classica monumento per il corridore sloveno della UAE Emirates, primo sul traguardo di Bergamo dopo 238 chilometri e un dislivello di 4

La chiusura della seconda settimana del Tour de France 2023 vede ancora Jonas Vingegaard in giallo. Finisce pari anche a Saint-Gervais Mont-Blanc, ...

Lei hadetto cheè quello che più le assomiglia, ma per il secondo anno consecutivo Vingegaard ha vinto il Tour. Tadej è più completo, ma il danese ha meritato, nulla da dire. Mi ha ...Applausi per tutti i corridori, con in prima fila i tre grandi favoriti, il campione belga Remco Evenepoel, il vincitore delle ultime due edizioni, lo sloveno Tadejdisponibile con i ...

E' sempre Pogacar, terza vittoria di fila al Lombardia Agenzia di ... Italpress

Giro di Lombardia 2023, storico tris di Pogacar. L'ordine d'arrivo Quotidiano Sportivo

1 minuto per la lettura BERGAMO (ITALPRESS) – Tadej Pogacar vince l’edizione numero 117 del Giro di Lombardia. Terzo successo consecutivo nella classica monumento per il corridore sloveno della UAE Em ...Lo sloveno piazza la zampata vincente sull'ultima salita BERGAMO (ITALPRESS) - Tadej Pogacar vince l'edizione numero 117 del Giro di Lombardia. Terzo successo consecutivo nella classica monumento per ...