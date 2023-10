E' morto Luca Goldoni | scrittore e storica firma del giornalismo italiano

È morto a 95 anni Luca Goldoni , giornalista e scrittore . Fu cronista di nera e inviato di guerra per varie testate tra cui il Corriere della Sera, ...

Leggi Anche È morto Gianni Minà: il giornalista e conduttore tv aveva 84 anni Nato a Parma nel 1928, inizia per il quotidiano della sua città, la ...

È morto Luca Goldoni , giornalista e scrittore, cronista di nera e inviato di guerra , firma di testate come Corriere della Sera, QN, Il Resto del ...

CosìGoldoni , scomparso a 95 ann i, scriveva ironicamente di se stesso giunto alla boa dei novant'anni in Cosa farò da piccolo, compendio di riflessioni sull'Italia contemporanea e sulla ...a 95 anniGoldoni, giornalista e scrittore. Fu cronista di nera e inviato di guerra per varie testate tra cui il Corriere della Sera , QN , Il Resto del Carlino , il Giorno , la Nazione . ...

È morto il giornalista e scrittore Luca Goldoni Agenzia ANSA

Luca Goldoni, morto a 95 anni: scrittore e storico giornalista Corriere della Sera

Mezza dormita, due gol subiti. Pensate a mister Viali. A come avrebbe vissuto il post partita se Viviano non l’avesse preso da mago, quel pallone di De Luca. Sei, sette, otto costruzioni pericolose, u ...E' morto a 95 anni Luca Goldoni,storica firma del giornalismo italiano. Iniziò la propria carriera come cronista di nera, prima di diventare inviato di guerra e poi attento osservatore di ...