“È finita | è finita” Cruciani perde le staffe con Pregliasco

(Di sabato 7 ottobre 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha affrontato diversi argomenti: la vicenda del giudice che ha partecipato a una manifestazione contro la politica dell’immigrazione del governo, le manifestazioni degli ambientalisti e le dichiarazioni di Fabriziosul Covid. Riguardo alla giudice ha detto: “Per una vita avete speculato su chi scopava con Berlusconi a casa sua. Avete appoggiato, e spesso messo in piedi, processi inutili e moralisti guardando nel buco della serratura, sulle abitudini sessuali del Cavaliere. Avete rotto i coglioni per una vita andando a pizzicare ovunque piccoli frammenti di foto, intercettazioni che magari manco dovevano essere pubblicate e adesso non si può criticare il fatto che un giudice va in piazza insieme a quelli che gridano “assassini assassini” alle forze armate o ai poliziotti che erano a ...

Siamo ormai arrivati a ottobre, ma la stagione 2023 di Ciclismo non è ancora finita. Per quanto riguarda le corse italiane, domani, sabato 7 ...

Temperature oltre i 30 gradi. cosa aspettarsi per la prossima settimana L’ Estate infinita continua sull’Italia secondo le previsioni meteo per ...

"Se non mi fossi accorto di quanto stava accadendo, sarei stato male sull'oceano, su un aereo diretto a Los Angeles, e non so come sarebbe" ha detto. Quindi un ringraziamento speciale. "Ho ...Nel tentativo di impedire la sua fuga dall'ospedale, l'agente Carmine De Rosa aveva rischiato la vita, finendo in coma

L'attesa è finita: Cremona ospite di Melendugno per la prima gara di ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

Evaso dal carcere di Paola: fuga finita RaiNews

Guerrina Piscaglia, la casalinga di Ca’ Raffaello, scomparve senza lasciare traccia quasi nove anni fa. Da allora, l’unico ricordo che rimane di questa misteriosa vicenda è un velo di tristezza.Violenta aggressione in una scuola di Castel Volturno (Caserta), con un 14enne che ha usato un tirapugni per colpire un ragazzino di 11 anni. È accaduto ieri, durante l'orario di ...