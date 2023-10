Due pedoni investiti sulla statale del Lago Maggiore | sono gravi

Due persone investite in strada questa mattina nel giro di due minuti tra Garbagnate e Cusano Milanino . Il primo episodio alle 7,31 a Garbagnate , in ...

(Adnkronos) – Grave incidente stradale questa mattina a Vigevano, in provincia di Pavia, dove poco prima delle 10 in via Leonardo Da Vinci vicino a ...