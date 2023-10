Drusilla Foer al Wired Next Fest | “Fare questo disco è stato come ricevere un’astronave che ho tanto desiderato”

Certo, Insegno risente della concorrenza dei TG ed a quell'ora non riuscirono neppurecon L'Almanacco del giorno dopo e Paolo Conticini con Una scatola al giorno. Altro programma debole ...si racconta sul palcoscenico del Wired Next Fest

Drusilla Foer diventa cantante: «Un disco per uscire dallo stereotipo» Corriere della Sera

Drusilla Foer: le canzoni hanno un valore narrativo Rockol.it

Al Wired Next Fest 2023 la cantante e attrice Drusilla Foer racconta il suo debutto discografico e ricorda le tappe della sua carriera artistica ...Era in Forza Italia, poi ministra nel governo di Enrico Letta. È sposata con un senatore del Pd e ora prende il posto di "Cartabianca" nella Rai di Giorgia Meloni: "In politica conosco tutti, ma so an ...