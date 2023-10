Droni | missili | ostaggi | tutti i video dell’attacco di Hamas a Israele

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ecco, drammatici,scatenato stamattina dai miliziani didalla Striscia di Gaza contro 21 località israeliane. Segui qui la diretta LIVE. Per approfondire L’Iran elogia il massacro in: non si esclude una guerra su larga scala “Nicola, chiamo da: i terroristi sono entrati”. Il drammatico racconto Zuppa in diretta dasotto attacco “Cittadini di, siamo in guerra”. L’annuncio di Netanyahu https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/10/Ripartenza.mp4 Nelda Sderot, città nel Sud divicino alla Striscia di Gaza, si vedono alcuni miliziani dia bordo di una camionetta bianca sparare all’impazzata per le ...