Dovremmo parlare più spesso di demisessualità

Leggi su gqitalia

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’ennesima etichetta inutile, avrà sbuffato qualcuno. Eppure, il linguaggio è importante, perché le cose esistono solo nella misura in cui siamo in grado di nominarle, definirle e quindi conoscerle. E per definire cosa sia la, possiamo fare affidamento al sito asexuality.org (portate pazienza, più avanti vi spieghiamo anche cosa c’entra l’asessualità, in tutto questo). Una definizione di«Le persone demisessuali non provano attrazione sessuale a meno di non avere una forte connessione emotiva con qualcuno. Però non si limitano a relazioni platoniche. Di base non sentono attrazione sessuale, tuttavia, quando un individuo demisessuale sente una connessione emotiva con un'altra persona (con sentimenti romantici o di profonda amicizia), allora sperimenta attrazione e desiderio, e accade solo per specifiche persone a cui è ...