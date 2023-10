Disordini in una prigione dell’Ecuador | sei detenuti uccisi | erano accusati dell’omicidio del candidato alla presidenza Villavicencio

(Di sabato 7 ottobre 2023)in carcere in Ecuador perché coinvolti nell’omicidio di Fernando, ilalle presidenziali ucciso a colpi di pistola il 9 agosto, dopo un comizio nella capitale Quito. A quasi due mesi da quegli eventi, il 6 ottobre i sei presunti colpevoli – tutti “di nazionalità colombiana” – sono rimastidurante alcuninel penitenziario Litoral, nella città di Guayaquil. A confermarlo è il Servizio nazionale di attenzione globale alle persone adulte private della libertà (Snai). Questi i nomi delle vittime: Jhon Gregore R., Andrés Manuel M., Adey Fernando G., Camilo Andrés R., Sules Osmini C. e José Neyder L.. Catturati poche ore dopo l’omicidio, i seistati sottoposti a custodia cautelare nel carcere di Litoral. Si tratta della più grande ...

erano in carcere in Ecuador perché coinvolti nel l'omicidio di Fernando Villavicencio , il candidato alle presidenziali ucciso a colpi di pistola il 9 ...

Erano in carcere in Ecuador perché coinvolti nell’omicidio di Fernando Villavicencio, il candidato alle presidenziali ucciso a colpi di pistola il 9 agosto, dopo un comizio nella capitale Quito. A qua ...Sei detenuti sono stati uccisi durante dei disordini all’interno di una prigione di Guayaquil, in Ecuador.