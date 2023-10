Diretta Mourinho | Roma sotto shock | segui la giornata LIVE

Torna in campo la Roma in Europa League. Seconda partita del girone , in campo all'Olimpico c'è il Servette , in tribuna invece c'è J osé Mourinho . ...

Il retroscena svelato dal Corriere dello Sport - Stadio, a firma del direttore Ivan Zazzaroni , sul possibile esonero di Joséin caso di sconfitta a Cagliari (con Flick come eventuale sostituto) agita la Roma giallorossa. Sui social e nelle radio non si parla d'altro, mentre la squadra - tutta con José - si prepara ...La squadra ditorna in campo dopo la sfida in Europa contro il Servette . I padroni di ... Se invece vuoi vedere tutto il campionato di Serie A 2023 - 24 intv e streaming sottoscrivi ...

Mourinho-Bergomi, simpatico siparietto in diretta tv: "Non sono un paraculo" Corriere dello Sport

Mourinho fa una sorpresa a D'Alessio: splendido gesto in diretta TV (VIDEO) AreaNapoli.it

Non c’è pace in casa giallorossa e soprattutto non bastano a rassicurare la società dei Friedkin le ultime due vittorie della Roma di Mourinho contro Frosinone (2-0) e Servette (4-0): l’allenatore ...Pellegrini out, Smalling cerca il recupero - Il Tempo - Smalling ci prova per Cagliari. Nell'emergenza in difesa della Roma in vista dell'ultima partita pr... - Marione.net - La ControInformazione Gia ...