Diretta È guerra | 40 morti in Israele | 200 a Gaza Il dramma degli ostaggi Chi è la mente dietro all' orrore

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023)attacca: questa mattina il comandante militare di Hamas, Mohammad Deif, ha annunciato l'inizio di una "operazione militare" contro Tel Aviv, dando il via libera ai miliziani che, dalla Striscia, sono entrati nei territori israeliani mentre una pioggia di missili cadeva sulle città israeliane. Poi la durissima rappresaglia israeliana. Una nuova: segui la cronaca in.Ore 16.40 - Hamas pronto "allo scenario peggiore" Il vice capo di Hamas, Saleh al-Arouri, ha detto ad Al Jazeera che il gruppo è pronto per "lo scenario peggiore": "Tutti gli scenari sono ora possibili e siamo pronti per un'invasione di terra israeliana", ha affermato, sostenendo che secondo lui,aveva pianificato di lanciare un attacco alla Striscia die alla Cisgiordania. Ore 16.25 ...