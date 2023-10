Dimenticatevi la design week milanese | adesso c’è Napoli con Edit | dallo Slow Design allo Slow Food del Hotel Caruso di Ravello | ecco cosa abbiamo visto

(Di sabato 7 ottobre 2023) La Fiera deld’Autore si snoda lungo il porticato seicentesco del complesso monumentale dei SS.Severino e Sossio, uno dei piu’ importanti centri della spiritualità benedettina. Da qui si passa alla Basilica di Santa Maria della Sanità e alla Chiesa di Santa Luciella dove Allegra Hicks mette in mostra un centrotavola in ceramica realizzato con la Real Fabbrica di Capodimonte che ricorda l’occhio primordiale del mondo, una riuscita fusione tra antico e contemporaneo “Bisogna rispettare il passato prima di costruire qualdi nuovo”, chiosa Allegra. Altro pezzo forte diè lo studio/gallery nello storico palazzo di Monte di dio di Giuliano Dell’Uva, eletto dalla giuria di Elle Decor il migliorer del mondo. “Un architetto non deve essere un genio ma una reincarnazione ...

... inoltre, superfici fluide e transizioni dolci, coronate da fanali a LED con3D. Dimensioni ...della vecchia leva per sbloccare i sedili anteriori: ora c'è un elegante anello in ...del tradizionale sfondo bianco che per anni ha contraddistinto l'interfaccia di Chrome. Con l'introduzione del linguaggio di'Material You' , gli utenti potranno personalizzare ...

Dimenticatevi la design week milanese, adesso c’è Napoli con Edit ... Il Fatto Quotidiano