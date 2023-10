Digitale terrestre | ottobre 2023 si apre con la nuova numerazione dei canali TV

Mentre si avvicina lo switch off al DVB - T2 , con il via libera al passaggio al nuovoper i canali Rai, Ottobre 2023 si apre con tante novità per quanto concerne la numerazione dei canali TV. A notare le modifiche è stato il sempre puntuale collega di Digital - Forum,...Infatti, conduce dagli studi di Saxa Rubra Il rosso e il nero che va in onda da lunedì al venerdì alle 11:30 su Radio Rai 1 e sul canale 701 del. Nel corso di una intervista ...

Digitale terrestre, il decoder per GUARDARE TUTTI i canali senza ... Webnews.it

Obbligo per Rai di passare un MUX in DVB-T2 il 10 gennaio 2024 ... DDay.it

Come sempre in casi come questi, il nostro consiglio è di affidarvi alla sintonizzazione automatica dei canali TV per poter avere sempre a disposizione le ultime novità.Il digitale terrestre continua ad essere sempre evoluzione e in trasformazione cercando la migliore versione di sé. E' vero però che questo porta in maniera ...