Dichiarazione dei redditi | molti sono in difetto e non lo sanno | come sistemare le cose adesso e le sanzioni

(Di sabato 7 ottobre 2023) Le scadenza fiscali rappresentano un appuntamento fisso per l’italiani: meglio stare attenti e non incorrere ino reati. Alcune date vanno segnate sul calendario: non solo quelle relative a compleanni o anniversari, ma anche le scadenze fiscali è bene non dimenticare mai e non farsele sfuggire. Uno degli esempi più importanti da tenere a mente è senza dubbio quella relativa al modello 730 che deve essere compilato e spedito entro la fine del mese di settembre. Qualche settimane in più è invece lasciata per il modello sui, dove la scadenza è fissata al 30 novembre. Le scadenze fiscali non bisogna sottovalutarle: si rischianopesanti (FOTO ANSA) – ilovetrading.itAd ogni modo, è bene sapere che se ci si trova in ritardo non tutto è ancora perduto. E’ fondamentale sapere che qualora sia stato superato ...