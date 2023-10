(Di sabato 7 ottobre 2023) 'Giocare lontano dal Picco non deve essere un alibi, pensiamo a noi stessi'. Verso la probabile conferma del modulo vincente contro la Feralpisalò. ...

La golfista ed imprenditrice siciliana, ex fidanzata di Mirko Manola (fratellastro di Diletta Leotta), ha fatto impazzire i suoi follower

Tanto sport, emozioni, ospiti ed ex calciatori delle squadre Milan esi, con la nuova Cupra Tavascan esposta nella location Milan ese

Il tecnico del Torino , Ivan Juric , ha parlato a DAZN, dopo il pari ottenuto contro l’Hellas Verona. Un pareggio a reti inviolate per la...

Ivan Juric , allenatore del Torino , ha parlato dopo il pareggio per 0-0 dei granata contro il Verona: le dichiarazioni Ivan Juric ha così parlato ...

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 7 ottobre , in serie A secondo derby stagionale ed è quello della Mole tra Juve e Torino con i ...

'Giocare lontano dal Picco non deve essere un alibi, pensiamo a noi stessi'. Verso la probabile conferma del modulo vincente contro la Feralpisalò. ...A seguire, alle 18.00, andrà in scena ilpiemontese tra Torino e Juve , che vede i bianconeri ... con i padroni di casa che si fanno notare per le performance altalenanti messe innelle ...

Derby in campo neutro. Alvini vuole la vittoria Quotidiano Sportivo

Derby, i Toh di fede bianconera e granata: due con le firme dei giocatori all'asta e gli altri in vendita TorinoToday

Il campionato di Promozione oggi presenta sei anticipi, tra cui Atletico Mondolfo Marotta-Moie Vallesina, Marina Calcio-S.Orso 1980, Fermignanese-Osimostazione, Villa San Martino-Gabicce Gradara, Vism ...Il ds civitanovese Tessitori indica la strada da seguire: "L’obiettivo è farci valere sin dalle prime battute".