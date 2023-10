(Di sabato 7 ottobre 2023) "Sappiamo che non tutti gli italiani sono in grado di accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione". Così l'amministratore delegato diItaliane, Matteo Del, nel suo ...

"Sappiamo che non tutti gli italiani sono in grado di accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione". Così l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo, nel suo intervento a ComoLake. "In questo senso - prosegue - ormai sei anni fa, l'intuizione di Poste è stata quella di pensare che siamo il soggetto più fisicoPaese, con 13 mila ...La conquistaCarso di Comeno (Vol. 1) Trincee: Confidenze di unLa lunga trincea. 1915 - 1918: cronache della grande guerra dalla Valsugana alla val di Fiemme... Alla Ricerca delle Trincee ...

Del Fante, Poste centrale per la distribuzione del digitale Agenzia ANSA

Distribuzione digitale, Del Fante, Poste Centrali QUOTIDIANO NAZIONALE

L'Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ha affermato durante il suo intervento a ComoLake che "sappiamo che non tutti gli italiani sono in grado di accedere ai servizi digitali ..."Sappiamo che non tutti gli italiani sono in grado di accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione". Così l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, nel suo interven ...