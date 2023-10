David Beckham | le “umili origini” di Victoria smentite su Netflix | il siparietto virale

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tutto quello che c’è da sapere su(o quasi) riassunto in quattro episodi: l’ex campione di calcio inglese si racconta a 360 gradi nella nuova docuserie targataa lui dedicata, ribadendo il suo status di icona anche lontano dai campi di clacio. In “” – questo il titolo della serie – lo sportivo non si risparmia, affrontando anche episodi poco piacevoli, come il disturbo contro cui combatte da anni o quella volta in cui rischiò di far naufragare il matrimonio con la moglie. Che in una scena diventata ormai‘sbugiarda’ in merito alle presunteproletarie.sbugiarda: il videoIn ‘’, nuova serie ...

Odi et amo , proprio come la carriera di. Per chi si pone dal lato della barricata dell'odio, qui i presupposti per l'hating sfrenato ci sono tutti. Parliamo infatti di un documentario ...è indubbiamente tra i calciatori più famosi al mondo. Non solo per i suoi piedi, ma anche per la sua testa. Se molte non ne ricordano infatti particolari prodezze in campo, decisamente ...

La docuserie appena uscita su Netflix racconta la storia di David, a metà tra la vita da calciatore e quella da Spice Boy. Beckham ha inventato la figura del calciatore moderno (amatissimo dai brand), ...Nella docuserie Netflix che ripercorre la sua storia, l’ex calciatore torna a parlare del disturbo ossessivo compulsivo con cui convive da tempo. Un disturbo molto più diffuso di quanto si possa pensa ...