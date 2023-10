Darmian | «Orgoglio vestire la maglia dell’Inter! Darò sempre tutto»

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023)ha parlato nel giorno di Inter-Bologna in occasione del matchday programme. Il difensore nerazzurro e della Nazionale racconta anche i suoi anni a Milano IMPORTANZA ?parla dell’importanza dei tifosi dell’Inter: «Il calore del nostro pubblico è importantissimo e iome stesso per questa squadra. So quanto è importante darela miglior versione di se stessi, per questo ogni giorno cerco di migliorarmi. L’nelquestaaltissimo. C’è anche tanta responsabilità: verso noi stessi, i tifosi, la società. Questo è uno dei motori che mi spinge a lavorareal meglio. In questo sono aiutato dal gruppo, dai compagni, remiamo ...