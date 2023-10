(Di sabato 7 ottobre 2023)David, in questo momento, si trova negli Stati Uniti dove, insieme ai suoi, sta tenendo una serie di concerti in varie città. Il frontmanrock band documenta tutto sui...

... rifattosi sotto sul tandem di testa, insieme aButtarazzi (Team Coratti), dopo un ... che ha saputo regalare agli appassionati, attraverso l'encomiabile impegnotanti volontari intervenuti, ...... ma anche l'ex gieffina vip Antonella Fiordelisi e lo chef più bello della tvCarrara . ... e all'inviato, che non sarà più Enzo Miccio ma Gianluca Fru'The Jackal' (che aveva partecipato a ...

Damiano dei Maneskin e la story ambigua: «Amo le ragazze tatuate». Nostalgia della ex Giorgia Soleri leggo.it

Damiano dei Maneskin sconvolgente: le sue condizioni ... NewsCinema Magazine

Damiano David, in questo momento, si trova negli Stati Uniti dove, insieme ai suoi Maneskin, sta tenendo una serie di concerti in varie città. Il frontman della rock band documenta tutto ...Tutto pronto per Pechino Express 2024. Sono state ufficialmente annunciate le otto coppie che viaggeranno sulla "Rotta del Dragone": si tratta di Fabio ed Eleonora Caressa, Damiano ...