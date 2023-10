Il massiccio attacco scagliato da Hamas contro Israele si riflette anche sulla comunità ebraica anche in Italia : sebbene al momento non esista un ...

"Sulla drammatica situazione in corso in Israele, che è stato oggetto di un attacco militare e terroristico, si è svolta oggi una riunione presieduta ...

La Porta di Brandeburgo, a Berlino ,a Roma, i grattacieli di Baku, in Azerbaigian: sono molte le capitali del mondo che hanno illuminato i loro monumenti con la bandiera d'Israele . Una manifestazione di solidarietà nei ...... vogliamo batterci per i diritti e per il lavoro e non ci fermeremo, andremo avanti fino a quando non otterremo risultati", scandisce emozionato dal palco all'indirizzo diche a breve ...

M.O., facciata Palazzo Chigi illuminata con la bandiera di Israele Tiscali Notizie

Da Palazzo Chigi alla Porta di Brandeburgo e Baku, esposta la bandiera israeliana dopo l'attacco TGLA7

Il punto sulla situazione è stato fatto oggi a Palazzo Chigi, dove la premier Giorgia Meloni ha convocato i ministri ed i vertici dell’intelligence per un’analisi a caldo di quanto accaduto ed una ...17.37 Israele, vertice a P.Chigi con Meloni Riunione a Palazzo Chigi, presieduta da Giorgia Meloni, sulla drammatica situa- zione in Israele. Hanno partecipato i vertici dell'intelligence, i ministri ...