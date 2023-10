Da Napoli a La Spezia e ritorno ma non è una gita Carabinieri arrestano 2 giovani truffatori

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIdella stazione San Pietro a Patierno hanno arrestato per truffa e ricettazione in concorso il 20enne Giuseppe Arino* e il 22enne Danilo Monetti**. I 2 sono di Vicaria e sono già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici. E’ tardo pomeriggio e la stazionepartenopea viene contattata dai colleghi di La. Poco prima un’anziana residente a Roncade (Sp) era stata vittima di una truffa. La donna aveva aperto le porte del suo appartamento a due. La vittima era caduta nella trappola del “finto maresciallo e del finto avvocato”. Il bottino parla di monili in oro, gioielli e della somma in contanti di mille euro. Idella sezione operativa della compagnia spezzina avviano immediatamente le indagini e analizzano le immagini ...

... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Trae Lecce è solo ... Infatti, conclusa l'esperienza di Di, i gialloblù si sono affidati all'ex calciatore dell'...Certo, all'epoca c'era stato il successo in casa delcampione d'Italia, in un girone d'... Da lì, un peregrinare senza meta: Como, Kasimpasa,, senza mai recidere il cordone ombelicale. È ...

Da Napoli a La Spezia e ritorno ma non è una gita. Carabinieri ... anteprima24.it

Franchetti Rosada trascina l'under 17 di Terzi Quotidiano Sportivo

Il bottino parla di monili in oro, gioielli e della somma in contanti di mille euro ...L'allenatore della Fiorentina ha ricevuto una buona notizia in vista della delicata sfida di campionato al Maradona.