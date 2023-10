“Da mesi” La lettura del generale sulla strategia di Hamas | il ruolo decisivo

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 ottobre 2023) Un attacco che ha preso di sorpresa Israele e i suoi servizi segreti. All'albaha lanciato 5mila razzi da Gaza e i suoi uomini si sono riusciti ad incuneare all'interno del territorio dello Stato ebraico, lasciando stupiti in molti per la capacità di superare ogni tipo di difesa predisposta. All'Adnkronos ilGiorgio Battisti, primo comandante del contingente italiano della missione Isaf in Afghanistan e membro del Comitato Atlantico, ha dato una propriodi cosa può essere successo: “Quello in Israele è un attacco complesso, premeditato, e ben pianificato, non una classica incursione di terrorismo come quelle che si verificano spesso in Israele, con tra l'altro presenza di infiltrati palestinesi già entrati in Israele da giorni se non da. Un attacco pianificato anche con droni”. I ...