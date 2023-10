Cruz | «Inter | vissute emozioni uniche! Lautaro Martinez? È suo momento»

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023) Julio Ricardo, ex attaccante dell’, ha parlato nel matchday programme in occasione del match contro il Bologna. L’argentino ricorda il suo arrivo in nerazzurro LEGAME – Quest’oggi si gioca-Bologna. Una sfida che tocca personalmente Julio: «Si tratta di due momenti bellissimi della mia carriera: a Bologna ho esordito nel calcio italiano e all’inizio ero un po’ preoccupato di far fatica, ma alla fine mi sono divertito tantissimo nei miei tre anni in rossoblù. Mi ricordo che quando ho segnato con l’al Dall’Ara non ho esultato per rispetto, ma ero comunque felice perché è sempre un’emozione speciale fare gol con la maglia nerazzurra. L’esperienza con il Bologna mi ha permesso di farmi conoscere e arrivare qui, all’: per la prima volta lottavo per vincere ...